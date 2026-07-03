Tiene 6 años, un tumor le llega hasta el cerebro y debe internarse en Buenos Aires: cómo ayudar a Delfi para que puedan operarla

El impacto que sintió la comunidad educativa de la escuela 29, ubicada en Ituzaingó y Misiones, no los dejó inmóviles. Al enterarse de lo que vivía la familia de una alumna empezaron a trabajar, equipo docente y directivo, en la organización de actividades que ayuden a concretar la operación necesaria y el hospedaje de Delfi. Ioma no le cubre su estadía en la Casa Garrahan.

Delfina tiene 6 años y un tumor en el cuello, se le realizó un tratamiento pero fue insuficiente. El tumor le rodea la arteria aorta que lleva sangre al cerebro, por lo que los riesgos son altos y la cirugía inevitable. La familia viajó para acompañarla en la intervención quirúrgica pautada para el 6 de julio, ya están en Buenos Aires. No obstante, al no encontrarse el equipo médico completo, pospusieron la operación para el 23 de julio.

Delfi permanecerá uno días en terapia intensiva y sus padres deben estar cerca. Como Ioma no les cubre nada de los hospedajes, comenzaron a juntar el dinero con diferentes movidas. Sus compañeros y la comunidad educativa se pusieron la 10.

El emocionante sostén de la educación

Pusieron manos a la obra: docentes, directivos, niños con su sensibilidad, familias de compañeros de Delfi e integrantes de la cooperadora. Todos en la escuela 29 apoyan a Delfi. Para el sábado 18 de julio, juntaron a 40 emprendedores (y siguen sumando) para hacer una gran feria en Ituzaingó y Misiones. Panificados, bijouterie, lencería, stickers, accesorios, regalos y más productos se expondrán para la venta y la recaudación para la familia afectada.

Por su parte, la mamá de Delfi compartió su alias para quien quiere colaborar con la alimentación y los gastos diarios, el hospedaje, traslado y medicación durante este mes de julio que será crucial para su vida. Pueden enviar dinero a DELFINA.JAZ.NAVARRO (a nombre de Valeria Alejandra Forti).