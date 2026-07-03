La violencia pasó a las escuelas privadas: docentes presentaron un plan de acción para controlar la situación

Si bien el caso más resonante de las últimas semanas ocurrió en un jardín público, las instituciones de la educación privada también conviven con niveles de violencia que no paran de subir. Por eso, el Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) diseñó un plan de acción, el cual será presentado a propietarios de los establecimientos.

"El sindicato advirtió que las agresiones contra docentes ya no pueden ser consideradas simples conflictos de convivencia y reclamó medidas concretas para garantizar ámbitos laborales seguros, con mayor compromiso de los empleadores y del Estado", comienza el comunicado de Sadop.

Antes de la agresión física, la violencia y el maltrato verbal está copando las aulas y los pasillos de los establecimientos educativos. Por caso, en una institución privada de Mar del Plata le pusieron un pasacalles a los directivos por no renovar la matrícula de un alumno.

Pasacalles frente a un colegio privado.

"Frente al aumento de episodios de violencia en establecimientos educativos, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de la provincia de Buenos Aires presentó un plan de acción sindical destinado a proteger a los trabajadores de la educación y fortalecer las condiciones de seguridad en las escuelas de gestión privada", prosigue el escrito.

"Desde la organización sostuvieron que las agresiones hacia los docentes dejaron de ser situaciones aisladas o problemas de convivencia para convertirse en un riesgo laboral que exige respuestas institucionales. En ese sentido, remarcaron que los propietarios de los establecimientos tienen la obligación de prevenir estos hechos, investigar las denuncias, brindar asistencia a las víctimas y garantizar ambientes de trabajo seguros", agregaron.

Además "el gremio recordó que en 2023 los sindicatos docentes firmaron un acuerdo paritario sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación frente a hechos de violencia y acoso, un instrumento que establece derechos y mecanismos de protección para quienes desempeñan tareas educativas. Entre sus principales avances, se reconoce que sufrir agresiones no forma parte de la actividad docente y que ningún trabajador debe afrontarlas como una consecuencia normal de su profesión".

Qué acciones proponen los docentes

Sadop, que destacó que las distintas formas de violencia contemplan no solo ataques físicos, sino también amenazas, hostigamiento, acoso laboral, violencia digital, simbólica e institucional, dijo que tal consideración se enmarca en lo establecido por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Como parte de las acciones impulsadas, el sindicato reclamó la conformación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en cada establecimiento para diseñar y supervisar políticas de prevención, además de solicitar la convocatoria a la mesa provincial de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para las escuelas privadas, con participación de las cámaras empresarias, la Dirección General de Educación de Gestión Privada y el Ministerio de Trabajo", reflejaron en el comunicado oficial.

Finalmente, afirmaron que erradicar la violencia requiere un trabajo conjunto entre escuelas, docentes, familias, empleadores y organismos estatales. “Atacar al docente es dañar al trabajador, pero también debilitar la autoridad pedagógica y el rol social de la escuela”, señalaron, al ratificar su compromiso de acompañar y defender a cada docente de gestión privada frente a situaciones de violencia.