Jurado popular halló culpable de homicidio a cuatro miembros de una familia: dos recibirán perpetua

Algo más de noventa minutos le alcanzaron al jurado popular para considerar por unanimidad que los cuatro integrantes de una familia acusada de matar a Walter Bravo hace dos años detrás de Parque Camet eran culpables: aunque descartaron la alevosía solicitada, los dos de los cuatro autores recibirán una pena de prisión perpetua por la calificación del hecho.

El presidente del Jurado dijo que hallaron a los hermanos Héctor Ismael “El Paisa” Rivera y Pedro Damián Rivera culpables del delito de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego, que prevé una pena de prisión perpetua.

Sus padres, Pedro Ismael Rivera y Mónica Graciela Bazán, fueron hallados partícipes secundarios del delito de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas. En ese caso, la pena en expectativa va de 15 a 25 años de prisión, por lo que el monto se establecerá tras la audiencia de cesura.

Cuando surgió información sobre su paradero, se entregaron en la sede de la DDI.

La semana próxima el juez Gustavo Fissore comunicará al fiscal Carlos Russo y a la abogada defensora Sandra Pérez la fecha para la presentación de prueba de audiencia y luego dará a conocer el monto de pena para la pareja que cumple la prisión preventiva de manera domiciliaria.

El asesinato de Bravo

El crimen de Bravo, de 39 años, ocurrió la tarde del 26 de abril de 2024 en cercanías de las calles Los Manzanos y Loma Verde. Como consecuencia de viejas disputas, la víctima fue interceptada por los agresores que lo hirieron con un puntazo y luego lo mataron a tiros. Los sujetos se dieron a la fuga en una camioneta Nissan Terrano que apareció abandonada en inmediaciones de las calles De los Inmigrantes e Irala.

Una semana después, y tras no ser hallados en tres domicilios allanados y cuando surgieron elementos que permitían ubicarlos claramente como los autores del ataque, se entregaron en la sede de la DDI.

Desde un comienzo se indicó que la hipótesis del conflicto no podría ser muy extraña a una situación vinculada al comercio de estupefacientes o suministro de estupefacientes. En tal sentido, se conoció que Bravo le habría recriminado a los Rivera por la venta de drogas que ocurriría a pocos metros de su casa.