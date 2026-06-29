Una mañana congelada, pero habrá sol: así se despedirá junio en Mar del Plata
Sin embargo, el miércoles será bravo en la ciudad, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de una jornada con fuertes ráfagas de viento, frío y algunos chaparrones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un tímido repunte en la temperatura y una tarde con algo de sol para el último día de junio en Mar del Plata.
En principio, el organismo prevé un fin de lunes con 4°, cielo parcialmente nublado y viento suave que correrá desdel el sudoeste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).
Por el lado del martes, se espera que la temperatura baje a 3° en la madrugada y hasta a 1° por la mañana, período en el que además anunciaron neblina y viento proveniente del noroeste.
A su vez, el SMN adelantó una máxima de 12° y una tarde ligeramente nublada, en la que el viento soplará apenas con mayor intensidad (23-31 km/h) desde el mismo sector.
Finalmente, la jornada se despedirá con 6°, viento leve y cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones.
En tanto al miércoles, el Servicio Meteorológico proyectó un día inestable, con tan solo 8° de máxima, chaparrones y ráfagas de hasta 59 km/h desde el sur.
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