Una mañana congelada, pero habrá sol: así se despedirá junio en Mar del Plata

El SMN anunció una madrugada y mañana de martes atravesadas por la neblina.

Luego de una jornada con fuertes ráfagas de viento, frío y algunos chaparrones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un tímido repunte en la temperatura y una tarde con algo de sol para el último día de junio en Mar del Plata.

En principio, el organismo prevé un fin de lunes con 4°, cielo parcialmente nublado y viento suave que correrá desdel el sudoeste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).

Luego llegará un miércoles helado, con una máxima de 8°.

Por el lado del martes, se espera que la temperatura baje a 3° en la madrugada y hasta a 1° por la mañana, período en el que además anunciaron neblina y viento proveniente del noroeste.

A su vez, el SMN adelantó una máxima de 12° y una tarde ligeramente nublada, en la que el viento soplará apenas con mayor intensidad (23-31 km/h) desde el mismo sector.

Finalmente, la jornada se despedirá con 6°, viento leve y cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones.

En tanto al miércoles, el Servicio Meteorológico proyectó un día inestable, con tan solo 8° de máxima, chaparrones y ráfagas de hasta 59 km/h desde el sur.