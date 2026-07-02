Frío extremo y expectativa: cuántas veces nevó en Mar del Plata

Fueron ocho las nevadas que experimentaron los vecinos de la ciudad.

La vuelta de la nieve en Mar del Plata generó alegría luego de que el fenómeno se registrara en Sierra de los Padres, Chapadmalal y Batán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este jueves existía una probabilidad de entre el 40% y el 70% de lluvias y nevadas, que se cumplió cerca de las 9. Además, se espera una jornada con temperaturas de entre 0°C y 8°C, en el marco de la intensa ola polar que afecta a gran parte del país.

Las playas quedaron completamente llenas de nieve.

A lo largo de su historia, la ciudad recabó ocho nevadas documentadas. Los registros indican que La Feliz se cubrió de blanco en 1910, 1918, 1925, 1930, 1945, 1975, 1991 y el 10 de julio de 2004, cuando ocurrió la última gran nevada generalizada.

Por tratarse de un fenómeno muy poco frecuente en la costa bonaerense, cada uno de esos episodios quedó grabado en la memoria de los vecinos.

Cuál fue la nevada más intensa registrada en Mar del Plata

La nevada más recordada fue la del 1° de agosto de 1991, cuando la ciudad amaneció completamente cubierta de blanco y en algunos sectores llegaron a acumularse más de 20 centímetros de nieve. Las imágenes de playas, plazas y calles nevadas dieron la vuelta al país y miles de marplatenses salieron a disfrutar de un paisaje que muy pocas generaciones tuvieron la oportunidad de presenciar.