Frío extremo y expectativa: cuántas veces nevó en Mar del Plata
La ola polar se extendió hoy por buena parte del país.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La vuelta de la nieve en Mar del Plata generó alegría luego de que el fenómeno se registrara en Sierra de los Padres, Chapadmalal y Batán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este jueves existía una probabilidad de entre el 40% y el 70% de lluvias y nevadas, que se cumplió cerca de las 9. Además, se espera una jornada con temperaturas de entre 0°C y 8°C, en el marco de la intensa ola polar que afecta a gran parte del país.
A lo largo de su historia, la ciudad recabó ocho nevadas documentadas. Los registros indican que La Feliz se cubrió de blanco en 1910, 1918, 1925, 1930, 1945, 1975, 1991 y el 10 de julio de 2004, cuando ocurrió la última gran nevada generalizada.
Por tratarse de un fenómeno muy poco frecuente en la costa bonaerense, cada uno de esos episodios quedó grabado en la memoria de los vecinos.
Cuál fue la nevada más intensa registrada en Mar del Plata
La nevada más recordada fue la del 1° de agosto de 1991, cuando la ciudad amaneció completamente cubierta de blanco y en algunos sectores llegaron a acumularse más de 20 centímetros de nieve. Las imágenes de playas, plazas y calles nevadas dieron la vuelta al país y miles de marplatenses salieron a disfrutar de un paisaje que muy pocas generaciones tuvieron la oportunidad de presenciar.
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