Damonte y Vombergar dejaron un mensaje que enciende la ilusión de Aldosivi

Tras la práctica de este jueves, el entrenador y el delantero brindaron sus primeras declaraciones de cara al próximo compromiso del Tiburón.

Luego del entrenamiento de este jueves, Israel Damonte y Andrés Vombergar hablaron con los microfonos de 0223 y dejaron en claro cuál es el objetivo de Aldosivi para el compromiso del próximo domingo ante Gimnasia de La Plata. El entrenador puso el foco en la importancia de volver a jugar en el estadio José María Minella, mientras que el último refuerzo del "Tiburón" remarcó la necesidad de conseguir los primeros tres puntos del campeonato.

Damonte destacó el valor que tiene volver a presentarse en casa y el respaldo que viene mostrando la gente. "Para mí es importante jugar en nuestra cancha con nuestra gente. El último partido que estuvo con nosotros fue con River y nos viene apoyando", señaló el DT, quien además celebró que haya público visitante porque considera que "eso le hace bien al marco del partido", tal como ocurrió en el encuentro ante Racing.

El entrenador también explicó que el equipo todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación debido a la gran cantidad de incorporaciones. "Se entiende que venimos con un plantel nuevo. Ayer le tocó jugar a Vombergar, que había llegado hacía tres días y no sabía ni los nombres de algunos compañeros. Es normal y teníamos necesidad de que estuviera con nosotros", expresó, dejando en evidencia el poco tiempo de trabajo que tuvo el delantero antes de su debut.

En ese sentido, Damonte también se refirió a la recuperación de varios futbolistas que atravesaron problemas físicos durante la pretemporada. Mencionó el caso de Anso, quien dejó atrás un desgarro y ya pudo integrar el banco de suplentes tras completar un entrenamiento con normalidad, y también el de Martín García, que evoluciona favorablemente de la molestia que arrastraba en uno de sus tobillos.

Por su parte, Andrés Vombergar analizó la caída frente a Barracas Central y consideró que el resultado se definió por pequeños detalles. "Para mí no hubo muchas diferencias entre los dos equipos. Una desatención en el primer tiempo nos costó el gol y fueron detalles. En el segundo tiempo se vieron las ganas de empatar el partido y tuvimos alguna que otra chance", explicó.

Además, agradeció la oportunidad de llegar al club y aseguró que encontró "un grupo unido". Pensando en el duelo del sábado, fue claro: "Necesitamos esos tres puntos valiosísimos y esperamos que la gente venga a apoyarnos para que se dé un lindo partido".