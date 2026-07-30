Adolescentes apuntaron con una réplica a los pasajeros de un colectivo

Tres adolescentes de 17 años que en las últimas horas le apuntaron con una réplica de arma de fuego a los pasajeros de un colectivo fueron aprehendidos por personal policial que colaboró con los miembros del Cuerpo de Patrullas Municipal.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Buenos Aires y San Martin, cuando agentes municipales que realizaban recorridas preventivas observaron que al detenerse un colectivo en la parada, uno de los tres adolescentes extrajo un objeto con apariencia de un arma de fuego y comenzó a apuntar hacia el interior del transporte público, provocando preocupación entre los presentes.

Las actuaciones las hizo personal de la sub comisaría Casino.

Ante esta situación, el personal descendió del móvil, dio la voz de alto y logró que el joven desistiera de su accionar, arrojando el objeto al suelo: los tres adolescentes fueron inmediatamente reducidos hasta la llegada del personal policial. En el lugar secuestraron una réplica de arma de fuego de plástico, color negro, equipada con accesorios también plásticos, utilizada durante el episodio.

Desde la fiscalía en turno del Fuero de Responsabilidad Panal Juvenil se dispuso la formación de actuaciones por averiguación de Ilícito, la identificación de los menores, la verificación de antecedentes en los sistemas informáticos y su posterior entrega a sus progenitores.