Estaban borrachos, se pelearon en un baldío y secuestraron un cuchillo

La recorrida de rutina que personal de la comisaría duodécima hacía en el barrio Jorge Newbery terminó con la aprehensión de personas que se encontraban ocasionando disturbios en el interior de un terreno deshabitado.

Los oficiales llegaron a la zona de la avenida Colón y Tandil donde vieron a las dos personas que se encontraban en estado de ebriedad.

Ambos recuperaron la libertad bajo caución juratoria.

“Durante la identificación, a una de las personas se le secuestró un cuchillo de cocina que llevaba oculto entre sus prendas”, informaron autoridades policiales.

Ambos fueron trasladados a la dependencia donde labraron las actuaciones correspondientes que dispuso el Juzgado Correccional interviniente. Una vez notificados de la misma, ambos recuperaron la libertad bajo caución juratoria.