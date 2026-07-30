El dólar oficial cayó por segunda jornada: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva en el segmento mayorista este jueves, en sintonía con el debilitamiento de la divisa norteamericana a nivel global.

El dólar oficial retrocedió a $1.488 para la venta a nivel mayorista, su nivel más bajo en más de una semana. Así, se ubicó a 23,9% del techo de la banda cambiaria, que hoy se estableció en $1.843,63.

El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.513,66 para la venta.

El dólar blue superó al contado con liquidación y volvió a convertirse en la cotización más cara del mercado, pese a cerrar la jornada con una leve baja. De esta forma, el informal terminó a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, por lo que cedió 0,32% y se alejó de los máximos nominales alcanzados durante las últimas jornadas.

El tipo de cambio se enfila a cerrar el mes en terreno positivo y el blue se consolidó como la segunda cotización más alta del mercado.

El dólar CCL cerró a $1.563,3 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1%. El dólar MEP cerró a $1.511,43 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.575,93.