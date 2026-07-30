La Noche de la Pizza y la Empanada 2026 ya tiene fecha: cuándo será

La Noche de la Pizza y la Empanada ya tiene fecha confirmada para su edición 2026. La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) anunció que el tradicional evento gastronómico se realizará el martes 15 de septiembre y volverá a convocar a pizzerías y casas de empanadas de todo el país.

La propuesta, que cada año genera una importante expectativa entre los amantes de estos dos clásicos de la gastronomía argentina, tendrá nuevamente participación de establecimientos de Mar del Plata y la zona.

Como es habitual cada año, la organización aclaró que habrá 3X2 en empanadas y pizzas al 50% de su valor, aunque aún no difundió el listado de locales que se sumarán a la edición 2026. Las inscripciones oficiales para los comercios participantes se habilitarán próximamente y serán gratuitas.

La Noche de la Pizza y la Empanda se realizará este martes 15 de septiembre.

La convocatoria apunta a que pizzerías y casas de empanadas de todo el país puedan formar parte de una jornada que busca potenciar el consumo y ofrecer a los clientes distintas promociones durante una noche especialmente dedicada a estos dos platos.

Una noche que ya es un clásico

La edición 2025 contó con la participación de alrededor de 1.500 cadenas y establecimientos, mientras que las ventas llegaron a triplicarse durante la jornada. Entre las promociones ofrecidas el año pasado hubo descuentos del 50% en pizzas clásicas y opciones especiales en empanadas.

En esta edición habrá 3x2 en empanadas y pizzas al 50%. Foto: 0223.

Ahora, los organizadores ya pusieron fecha para una nueva edición: martes 15 de septiembre de 2026.

Las promociones, los comercios adheridos y los detalles de la propuesta se conocerán más adelante. Para los locales gastronómicos interesados en participar, la organización anticipó que próximamente se abrirán las inscripciones oficiales.