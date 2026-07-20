Qué ofrece la Feria de las Colectividades: un paseo gratuito para recorrer el mundo sin salir de Mar del Plata

Países Árabes, Eslavos Unidos, Brasil, México, Uruguay, Perú, Venezuela, Italia, Alemania y Paraguay son algunos de los países presentes en la nueva edición de la Feria de las Colectividades, que inició el pasado sábado y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto.

Este espacio, que desde hace tres décadas funciona en la Plaza San Martín, reúne tradiciones, sabores y costumbres de distintos rincones del mundo. Además de la reconocida gastronomía internacional, el público también puede disfrutar de espectáculos en vivo y distintas expresiones culturales.

Durante las vacaciones de invierno, la feria permanece abierta todos los días de 11 a 22, mientras que los viernes y sábados extiende su horario hasta las 23, sobre la avenida Luro entre San Luis y Mitre.

Una de las trabajadoras del puesto venezolano, Emily, contó a 0223 que allí ofrecen tequeños, arepas, patacones, postres y gaseosas típicas del país, y detalló algunos de los precios. "Una arepa cuesta $10.000 y el combo de tres tequeños, $14.000", indicó.

A su vez, manifestó su alegría por comercializar productos característicos de su país y aseguró que los marplatenses "lo reciben con mucho cariño y les gusta, sobre todo los tequeños".

Otro de los stands representa a Eslavos Unidos, con platos típicos de la antigua Yugoslavia y de distintos países de Europa del Este y los Balcanes. Melina, una de sus integrantes, explicó: "Croacia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y muchos otros más la componen, y una de las comidas típicas es el goulash con spaetzle ($14.000) y el strudel de manzana ($8.000)".

Sobre la respuesta del público, sostuvo que desde el inicio de la feria hubo "mucho movimiento y gente", y señaló que uno de los productos más buscados es el strudel de manzana, un postre tradicional de la cocina austríaca y del sur de Alemania.

Con entrada libre y gratuita, la Feria de las Colectividades vuelve a posicionarse como una de las propuestas más convocantes de las vacaciones de invierno en la ciudad, combinando gastronomía, música y cultura en un mismo espacio.