Día del Amigo: bares y restaurantes esperan un festejo con menor movimiento

El Día del Amigo vuelve a convocar este 20 de julio a miles de marplatenses que se reunirán en bares, restaurantes y casas para celebrar una de las fechas más populares del calendario argentino.

Sin embargo, "la expectativa es moderada", señaló Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, en diálogo con Extra (102.1).

Gastronómicos aseguraron que "la expectativa es moderada".

El referente del sector explicó que la menor demanda responde a una combinación de factores. "La fecha cayó lunes, muchas personas adelantaron los festejos al sábado y otras aprovecharon el domingo para reunirse a ver la final del Mundial", indicó.

A ese escenario se suma el contexto económico, que continúa condicionando el consumo. "Aunque históricamente es una fecha muy positiva para bares y restaurantes, este año se espera un movimiento más contenido debido al cuidado del gasto por parte de los consumidores", agregó.

Muchas personas adelantaron los festejos y eligieron reunirse el sábado.

De todos modos, el Día del Amigo sigue siendo una de las jornadas más importantes para el rubro gastronómico durante el invierno, ya que suele impulsar las reservas y la ocupación en bares y restaurantes de la ciudad, especialmente durante la noche.

Este año, sin embargo, el efecto podría verse atenuado por el calendario y por la cautela con la que muchas amistades organizan sus salidas, que buscan alternativas más económicas, pero sin perder la oportunidad de encontrarse.