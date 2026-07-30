El Municipio adjudicó nuevas obras de bacheo de hormigón por más de $1.655 millones

El Emvial adjudicó a LFR Constructora Vial S.A. la ejecución de la obra de bacheo de pavimentos de hormigón 2026, por un monto de $1.655,9 millones.

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) adjudicó la licitación pública para la ejecución de la obra de bacheo de pavimentos de hormigón correspondiente al año 2026, que demandará una inversión de $1.655.881.390,62 y estará a cargo de la empresa LFR Constructora Vial S.A.

La decisión quedó plasmada en una resolución firmada por el presidente del organismo, luego de que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomendara avanzar con la propuesta de la firma, en el marco del expediente iniciado para contratar los trabajos de reparación de calles de hormigón en distintos sectores de Mar del Plata y Batán.

Además de los fondos provinciales, el gobierno local destina al mantenimiento vial los recursos generados con la Tasa Vial.

La apertura de sobres se había realizado el pasado 24 de junio, oportunidad en la que se presentaron cuatro empresas: Ciageser S.A., LFR Constructora Vial S.A., Pasalto Materiales S.R.L. y Gama Networks S.A.

Durante el acto de apertura, las ofertas de Ciageser S.A. y Gama Networks S.A. fueron rechazadas por incumplimientos previstos en el artículo 9, inciso b, del pliego de bases y condiciones, mientras que las propuestas de LFR Constructora Vial S.A. y Pasalto Materiales S.R.L. fueron consideradas válidas para su evaluación.

Agustín Neme junto al titular del Emvial, Mariano Bowden.

Finalmente, el Emvial resolvió adjudicar la obra a LFR Constructora Vial S.A. por un monto de $1.655.881.390,62. Como paso previo a la firma del contrato, la empresa deberá constituir una garantía equivalente al 5% del monto adjudicado.

Cuando se lanzó la licitación, el presupuesto oficial ascendía a $1.807.263.286,48, por lo que la oferta finalmente adjudicada quedó unos $151,4 millones por debajo de esa referencia, equivalente a una baja cercana al 8,4%.

Además del bacheo tradicional, el Emvial ejecuta por su cuenta la nueva modalidad de bacheo exprés.

Según se plantea en el Pliego de Bases y Condiciones, la obra apunta a la reconstrucción y reparación de pavimentos deteriorados con bacheos por 10.500 metros cuadrados, una de las principales demandas vinculadas al estado de las calles de la ciudad.

Los trabajos serán financiados con recursos provenientes de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, establecido en la Ley de Presupuesto 2026.