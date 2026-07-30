¿Hay que sacar el paraguas?: el pronóstico para este jueves en Mar del Plata

Para el viernes el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvia. Foto de archivo 0223.

Quienes salgan este jueves en Mar del Plata deberán abrigarse, aunque podrán dejar el paraguas en casa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada mayormente nublada, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 13°C de máxima.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con una temperatura cercana a los 8°C y viento del noreste de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con una temperatura cercana a los 8°C y viento del noreste de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Las condiciones se mantendrán similares durante la tarde, cuando se alcanzará la máxima prevista de 13°C, también con cielo mayormente nublado y viento del noreste de la misma intensidad.

Hacia la noche, el termómetro volverá a ubicarse en torno a los 8°C y el viento aumentará su velocidad, con ráfagas sostenidas de entre 32 y 41 kilómetros por hora, aunque sin pronóstico de lluvias.

Para el viernes el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvia. Foto de archivo 0223.

De cara al viernes, el SMN emitió un alerta amarilla por la llegada de tormentas fuertes. Se prevé que las lluvias acumulen entre 30 y 50 milímetros, acompañadas por ráfagas de viento intenso, posibilidad de caída de granizo y una significativa actividad eléctrica durante la tarde y noche.