Un miércoles calmo, antes de que levante viento y lleguen las tormentas a Mar del Plata

El organismo adelantó fuertes ráfagas para el jueves y tormentas durante el viernes en Mar del Plata.

Después de una jornada soleada y agradable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un descenso de temperatura para este miercóles en Mar del Plata, previo a las inclemencias climáticas sobre el desenlace de la semana.

En principio, para esta noche se espera que el termómetro marque 9°, viento suave desde el sudeste, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y cielo mayormente nublado.

Anunciaron tormentas fuertes para el viernes en Mar del Plata.

En cuanto al miércoles, pronosticaron una máxima de 11° y una mínima de 7°, y neblina durante la madrugada y la mañana.

Uno de los puntos favorables será el viento, que se mantendrá calmo (7-12 km/h) a lo largo del día, con variaciones del sudeste, sur y este, en ese orden.

Por otro lado, el cielo se mostrará parcialmente nublado durante la tarde y noche del miércoles, que culmirá con 8°.

Además, el SMN adelantó ráfagas de hasta 50 km/h desde la tarde del jueves y tormentas fuertes para la tarde del viernes, en el que la máxima llegará a los 15°.