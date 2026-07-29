El jueves arranca el viento y ya rige un alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata
Anunciaron ráfagas de hasta 59 km/h para este jueves, en la previa a las tormentas próximas a desembarcar en la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada con sol y algo ventosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un jueves con fuertes ráfagas y emitió un alerta amarilla para el viernes en Mar del Plata.
En principio, se espera que el miércoles se despida con 8°, viento suave desde el este, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y cielo mayormente nublado.
En cuanto al jueves, el organismo prevé una máxima de 12° y una mínima de 6°, y adelantó un día travesado por las nubes y los intensos vientos del noreste.
Luego de una mañana en la que comenzará a soplar con fuerza (23-31 km/h), anuncian ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde y de hasta 59 km/h durante la noche.
Tras un jueves sin sol y mucho viento, el SMN advirtió por tormentas y lluvias intensas en la tarde y noche del viernes. Proyectan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, al igual que ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
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