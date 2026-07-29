El jueves arranca el viento y ya rige un alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata

Se espera una máxima de 12° y una mínima de 6° para este jueves en Mar del Plata.

Después de una jornada con sol y algo ventosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un jueves con fuertes ráfagas y emitió un alerta amarilla para el viernes en Mar del Plata.

En principio, se espera que el miércoles se despida con 8°, viento suave desde el este, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y cielo mayormente nublado.

En cuanto al jueves, el organismo prevé una máxima de 12° y una mínima de 6°, y adelantó un día travesado por las nubes y los intensos vientos del noreste.

Las fuertes ráfagas comenzarán en la tarde del jueves y las tormentas llegarían en la mañana del viernes.

Luego de una mañana en la que comenzará a soplar con fuerza (23-31 km/h), anuncian ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde y de hasta 59 km/h durante la noche.

Tras un jueves sin sol y mucho viento, el SMN advirtió por tormentas y lluvias intensas en la tarde y noche del viernes. Proyectan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, al igual que ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.