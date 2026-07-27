Ni fuertes vientos ni lluvias: mejora el tiempo este martes en Mar del Plata

El SMN anunció una máxima de 14° para este martes y neblina en la madrugada.

Después de una jornada de buena temperatura contrarrestada por el viento y las lloviznas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un martes nublado y sin lluvias en Mar del Plata.

En principio, para la noche del lunes se esperan 13°, cielo mayormente cubierto y un abrupto descenso en la velocidad del viento, que correrá suave desde el oeste (7-12 km/h).

El martes empezará con neblina en la madrugada y el cielo estará mayormente nublado en el resto del día.

En cuanto a la próxima jornada, el organismo adelantó una máxima de 14° y una mínima de 7° en un día que iniciará con una madrugada atravesada por neblina y no verá el sol en su continuidad.

A diferencia del inicio de semana con intensas ráfagas, el viento será leve proveniente del sudoeste a la mañana y por la tarde y noche soplará con mayor fuerza desde el sudeste.

Finalmente, el martes se despedirá con 7° y se proyecta un miércoles nublado y fresco, con 11° de máxima y 7° de mínima.