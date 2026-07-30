Criminal Training Club abrió sus puertas en Playa Grande con 1.300 metros cuadrados y actividades para todos los niveles
El club deportivo ubicado en Bernardo de Irigoyen 3845 ofrece siete disciplinas en tres pisos completamente remodelados y equipados con material de primera marca. La propuesta apunta a un modelo de atención personalizada, sin aplicaciones y con profesores presentes en todo momento.
Por Redacción 0223
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Mar del Plata tiene un nuevo espacio deportivo y viene con una propuesta diferente. Criminal Training Club abrió sus puertas el 8 de junio en Bernardo de Irigoyen 3845, en el barrio Playa Grande, con 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres pisos completamente remodelados y equipados con material nuevo de primeras marcas.
"Es un espacio pensado para cualquier deportista. Funciona como un club con múltiples actividades para que la persona ingrese y pueda realizarlas todas en el mismo lugar", explicó Matías, uno de los responsables del emprendimiento.
El menú de actividades disponibles incluye crossfit, musculación, hyrox, stretching, pilates mat, rumbos latinos y entrenamiento funcional, con la intención de seguir sumando disciplinas con el paso del tiempo. Todas están adaptadas a cualquier nivel: "No importa si sos principiante. En las clases de crossfit e hyrox, si llega alguien nuevo, se le enseña todo desde cero", señaló Matías.
Un trato distinto
Lo que distingue a Criminal Training Club del resto de la oferta del mercado, según sus responsables, es el modelo de atención. "La gente se va a encontrar con un lugar distinto. La persona a cargo te atiende, está pendiente, los profesores son atentos y corrigen todo el tiempo. No trabajamos mediante aplicaciones, sino en contacto directo con el socio", destacó Matías.
En cada clase hay uno o dos profesores que arman rutinas personalizadas y corrigen la postura en tiempo real. Y la propuesta también tiene un costado social que el equipo cuida especialmente: "Le damos importancia a lo social. La gente tiene un lugar para calentarse la comida, hay mate y yerba para el que quiera. Se van a sentir como en su casa".
Primera clase gratis
Para quienes quieran conocer el espacio antes de comprometerse, todas las actividades tienen una clase de prueba gratuita. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web criminal.com.ar, eligiendo el día y horario que mejor se adapte a cada uno.
El club abre de lunes a viernes de 7 a 21 horas y los sábados de 9 a 13. "Cuidamos a las personas por más que no hayan hecho deporte en su vida. Los va a ayudar no solo en lo físico, sino en lo mental. Uno genera vínculos con otros socios y se distiende", cerró Matías.
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