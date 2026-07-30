Criminal Training Club abrió sus puertas en Playa Grande con 1.300 metros cuadrados y actividades para todos los niveles

Mar del Plata tiene un nuevo espacio deportivo y viene con una propuesta diferente. Criminal Training Club abrió sus puertas el 8 de junio en Bernardo de Irigoyen 3845, en el barrio Playa Grande, con 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres pisos completamente remodelados y equipados con material nuevo de primeras marcas.

"Es un espacio pensado para cualquier deportista. Funciona como un club con múltiples actividades para que la persona ingrese y pueda realizarlas todas en el mismo lugar", explicó Matías, uno de los responsables del emprendimiento.

El menú de actividades disponibles incluye crossfit, musculación, hyrox, stretching, pilates mat, rumbos latinos y entrenamiento funcional, con la intención de seguir sumando disciplinas con el paso del tiempo. Todas están adaptadas a cualquier nivel: "No importa si sos principiante. En las clases de crossfit e hyrox, si llega alguien nuevo, se le enseña todo desde cero", señaló Matías.

Recepción.

Ingreso fachada.

Un trato distinto

Lo que distingue a Criminal Training Club del resto de la oferta del mercado, según sus responsables, es el modelo de atención. "La gente se va a encontrar con un lugar distinto. La persona a cargo te atiende, está pendiente, los profesores son atentos y corrigen todo el tiempo. No trabajamos mediante aplicaciones, sino en contacto directo con el socio", destacó Matías.

En cada clase hay uno o dos profesores que arman rutinas personalizadas y corrigen la postura en tiempo real. Y la propuesta también tiene un costado social que el equipo cuida especialmente: "Le damos importancia a lo social. La gente tiene un lugar para calentarse la comida, hay mate y yerba para el que quiera. Se van a sentir como en su casa".

Sector CrossFit

Área Musculación 205m2

Primera clase gratis

Para quienes quieran conocer el espacio antes de comprometerse, todas las actividades tienen una clase de prueba gratuita. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web criminal.com.ar, eligiendo el día y horario que mejor se adapte a cada uno.

El club abre de lunes a viernes de 7 a 21 horas y los sábados de 9 a 13. "Cuidamos a las personas por más que no hayan hecho deporte en su vida. Los va a ayudar no solo en lo físico, sino en lo mental. Uno genera vínculos con otros socios y se distiende", cerró Matías.