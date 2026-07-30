Atención: anuncian cortes de luz en diferentes sectores de Mar del Plata durante este jueves

En el marco de su plan de obras y mantenimiento, la empresa distribuidora de energía Edea informó que este jueves 30 de julio se realizarán trabajos en distintos sectores de Mar del Plata, por lo que podrían registrarse cortes programados de electricidad durante varias horas.

Según detalló la compañía, uno de los cortes previstos se llevará a cabo entre las calles 24 y 36, y desde la calle 833 hasta la 849, donde las tareas se desarrollarán entre las 9:30 y las 13:30.

La empresa distribuidora Edea informó interrupciones programadas del servicio eléctrico.

Además, habrá una interrupción del suministro entre avenida Edison y Aguado, y desde Azopardo hasta Carasa, en el horario de 8:45 a 10:45.

Por otra parte, Edea informó que también se realizarán trabajos en el sector comprendido entre la calle 234 y San Francisco Javier, y desde avenida Fortunato de la Plaza hasta Bouchard, donde el servicio podría verse afectado entre las 8:45 y las 12:45.

Desde la distribuidora señalaron que las tareas forman parte del plan de mejoras en la infraestructura eléctrica y tienen como objetivo fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio.

En caso de condiciones climáticas adversas, las obras serán reprogramadas.

Asimismo, recordaron que los trabajos pueden implicar interrupciones del suministro para que el personal opere en condiciones seguras y que, en caso de condiciones climáticas adversas, las obras serán reprogramadas.

La empresa indicó además que los usuarios alcanzados por estos trabajos reciben notificaciones antes, durante y después de su realización a través del correo electrónico y de la aplicación oficial de Edea, para quienes se encuentren registrados en la Oficina Virtual.