Un ciclista olímpico fue agredido por un camionero cuando entrenaba en la ruta: “Casi termino abajo de una rueda”

Catriel Soto es un ciclista argentino de 38 años que participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016 representando al país. Ahora, mientras realizaba un entrenamiento en la Ruta 135 a la altura de la localidad entrerriana de Colón fue agredido por un camionero y su acompañante.

Según los registros que se divulgaron en las redes, Soto estaba realizando su rutina de entrenamiento para una próxima competencia cuando un camión intentó sobrepasarlo sin respetar la distancia reglamentaria de un metro y medio. Tras discutir, fue agredido por los ocupantes del vehículo.

En las cámaras de seguridad de un supermercado cercano quedó grabado el cruce, donde se ve al camionero golpear al ciclista con piñas y patadas, mientras él intentaba defenderse con su bicicleta.

El ciclista comunicó a través de sus redes cómo estaba después del ataque y agradeció a la comunidad por el apoyo recibido tras la viralización de las imágenes. Aprovechó la ocasión para recordar lo necesario que es trabajar en el respeto y la convivencia entre los vehículos de gran tamaño y los ciclistas que transitan por las rutas de todo el país.