Conmoción en el TC por el feroz accidente de Lautaro Berot en La Plata

El automovilismo nacional vivió momentos de extrema tensión y preocupación tras el grave accidente que sufrió Lautaro Berot, joven piloto ligado al mundo del TC, durante los ensayos libres del Turismo Pista en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El episodio ocurrió el último viernes en la Clase 2 y generó una fuerte conmoción por la violencia del impacto y por una imagen que estremeció a todos: el desprendimiento del casco tras el choque frontal.

Todo sucedió cuando el piloto oriundo de Esquel se descompensó mientras conducía su Volkswagen Up. Según se pudo reconstruir, Berot perdió el conocimiento, el auto continuó con el acelerador a fondo y terminó impactando de frente contra uno de los muros del circuito platense. El golpe fue tan fuerte que el vehículo se tumbó y, en medio del accidente, el casco del piloto salió despedido, una situación absolutamente inusual y alarmante en el automovilismo profesional.

Afortunadamente, Lautaro Berot se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta, aunque sufrió una fisura en la pelvis que demandará reposo y recuperación. Desde su casa, el piloto explicó lo ocurrido a través de sus redes sociales: “Me desmayé por inhalación de gases y se quedó el acelerador a fondo. No me enteré nunca del choque”, relató, llevando algo de tranquilidad al ambiente del TC y del Turismo Pista.

El desprendimiento del casco fue uno de los puntos que más llamó la atención y quedó registrado por la cámara a bordo del auto. Este detalle encendió rápidamente las alertas en la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), que inició una investigación para determinar las causas exactas de lo ocurrido y evaluar si hubo una falla en los elementos de seguridad.

Leonardo Berot, padre del piloto de 21 años, aportó precisiones clave sobre el estado del equipamiento. Explicó que el casco presentaba los clips del sistema HANS arrancados, aunque destacó que su hijo no sufrió ningún tipo de lesión en la cabeza. Tras el accidente, Berot fue trasladado al Sanatorio Bazterrica, donde se le realizaron diversos estudios que confirmaron la fisura en la pelvis.

Como consecuencia del episodio, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC emitió un comunicado oficial en el que convocó al piloto para el próximo martes 10 de febrero y resolvió suspenderle de manera preventiva la Licencia Deportiva por prescripción médica. Desde la entidad remarcaron que es “completamente extraño” lo sucedido con el casco, motivo por el cual la investigación seguirá su curso, en un contexto donde la seguridad vuelve a ser prioridad absoluta en el TC y en todas las categorías fiscalizadas.