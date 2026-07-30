En pleno cacerolazo por la inseguridad, le robaron la moto a un repartidor y la terminaron chocando

Vecinos autoconvocados llevaron adelante esta noche un cacerolazo por las situaciones de inseguridad crecientes en Mar del Plata. Cada quien desde su casa salió a la vereda o al balcón para hacer ruido y llamar la atención de las autoridades en reclamo de medidas urgentes para afrontar la ola de robos y de violencia que se presenta en distintas zonas de la ciudad.

Paradójicamente, un vecino del barrio Estación Norte que registraba en video el ruidazo de su cuadra pidiendo por seguridad, capturó al mismo tiempo un hecho policial. En las imágenes compartidas con 0223, se puede escuchar el cacerolazo del que participaron los vecinos de la zona norte y poco después, el relato del robo ocurrido en la esquina.

"En una esquina se escucha a los vecinos pidiendo por seguridad y en la otra, se ve un robo de una moto de Pedidos Ya, que llegaron a la otra esquina y chocaron con un auto", contó el vecino a 0223.

Las imágenes dejan a la vista que la preocupante situación que viven las y los marplatenses no es un invento. La convocatoria al cacerolazo de esta noche invitaba a sumarse porque "la unión hace la fuerza" y porque las y los vecinos "queremos y debemos ser escuchados".

Ola de robos en Mar del Plata

El cacerolazo surgió en un contexto de creciente preocupación vecinal por robos, entraderas y otros delitos denunciados en diferentes barrios de Mar del Plata durante las últimas semanas.

Los barrios de Constitución, Parque Luro, Zacagnini, El Grosellar, Caisamar y Estrada, entre otros, se cansaron de registrar robos en los últimos días y hechos de inseguridad que lograron atemorizar a las y los vecinos.

Después de una convocatoria que se compartió a través de los grupos vecinales de WhatsApp y Facebook, marplatenses de los mencionados barrios se reunieron para visibilizar su reclamo.

El próximo sábado 1 de agosto a las 17 volverán a reunirse en la Sociedad de fomento del barrio Estrada, ubicada en Gorriti al 1854, para debatir y analizar próximas medidas a tomar.

"Cuantos más vecinos participemos, más fuerte será nuestra organización y mejor podremos cuidarnos entre todos", expresaron las y los vecinos en la convocatoria.