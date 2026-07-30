Maltrato en el geriátrico: dueños de residencias solicitaron "evitar generalizaciones"

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura transitoria del geriátrico David.

A partir de la clausura del geriátrico David y la detención del cuidador que hostigaba a las residentes, desde la Asociación de Residencias de Larga Estadía Marplatense (Arpam) repudiaron "de manera categórica" el violento accionar del trabajador y pidieron "evitar generalizaciones".

Mientras avanzan las tareas del Cuerpo Médico para determinar el grado de las lesiones que sufrió la víctima, el organismo emitió un comunicado para expresar su "profunda preocupación por los hechos que actualmente son objeto de investigación judicial y que involucran a una residencia de adultos mayores", ubicada en Rivadavia y Funes.

El maltratador de 37 años fue detenido este jueves a la mañana.

En esa línea, remarcaron que "la primera consideración está dirigida a las personas mayores y a sus familias, quienes merecen recibir un cuidado basado en el respeto, la dignidad y la seguridad", a la vez que rechazaron "cualquier situación de maltrato, abandono o vulneración de los derechos" de los residentes.

Además, la entidad adelantó que, de confirmarse las agresiones, "deberán aplicarse las responsabilidades y sanciones que correspondan conforme a derecho", y solicitó "evitar generalizaciones que comprometan la confianza en un sector integrado por instituciones y equipos de salud que diariamente desarrollan su labor con profesionalismo, compromiso y una profunda vocación de servicio".

"Entendemos que este episodio debe convertirse en una oportunidad para fortalecer el sistema de atención de larga estadía. Ello requiere profundizar el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones responsables, promoviendo procesos de habilitación ágiles y eficaces, controles permanentes, capacitación continua y estándares de calidad cada vez más exigentes", puntualizaron.

El comunicado difundido por la Arpam tras la clausura del geriátrico David.

En última instancia, la Arpam renovó su "plena disposición" para colaborar con las autoridades en pos de "mejorar la calidad de atención y proteger los derechos de las personas mayores", y subrayó que "el cuidado" de este sector "debe ser un compromiso compartido de toda la sociedad".