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Wallace despide las vacaciones de invierno con una noche a pura fiesta

Este sábado, el bar de Alberti 2933 propone una noche con música en vivo, DJ, gastronomía y promociones especiales para celebrar entre amigos.

Wallace despide las vacaciones de invierno con una noche a pura fiesta

31 de Julio de 2026 15:57

Por Redacción 0223

PARA 0223

Wallace cerrará las vacaciones de invierno con una propuesta ideal para disfrutar entre amigos, combinando música en vivo, DJ y las promociones que ya son un clásico del bar.

La noche tendrá como protagonista a Juan Stagno, quien subirá al escenario con un show en vivo para cantar, bailar y recorrer grandes clásicos en un clima de fiesta. Luego, la música continuará con DJ durante toda la noche, para seguir celebrando hasta el cierre.

Como siempre, Wallace acompañará la propuesta con sus promociones habituales: happy hour, pizza gratis para mesas de mujeres y el menú especial de pizza y bebida para quienes quieran festejar su cumpleaños junto a sus invitados.

Una invitación para despedir las vacaciones de invierno con buena música, gastronomía y el ambiente festivo que caracteriza a Wallace.

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