No los dejes ir: Alcides será el invitado especial de Versus entre Ricky Martin y Luis Miguel con entrada gratuita

La entrada es gratuita hasta las 23hs

Una nueva edición de la fiesta Glitch está en marcha. La cita imperdible de la Gltch 90's & 00's que en esta oportunidad se desarollará en Ciudad Cultural Brewhouse con una edición especial para revivir los mejores clásicos de las décadas del '90 y 2000 de Ricky Martin vs. Luis Miguel.

En esta edición, la fiesta está musicalizada por Oatricio DJ y Lucho Rémix y los cuadros musicales estarán a cargo de Dance Up.

Alcides, el invitado estelar de la velada, inició su carrera musical en 1976 y, en 1989 se lanzó como solista. Durante los casi 40 años de trayectoria editó 23 álbumes de estudio y numerosos sencillos que se convirtieron en clásicos de la música tropical, incluyendo temas como Sopa de Caracol, Ay negra y Violeta.

El cantante se presenta este sábado

Su estilo combina cumbia y otros ritmos tropicales con una energía inconfundible, consolidándolo como una figura emblemática del género.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets.