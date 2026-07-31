El dólar oficial volvió a caer y cerró julio con el menor avance en cuatro meses

El dólar mayorista retrocedió este viernes 31 de julio por tercera rueda al hilo, aunque cerró julio al alza, en lo que implicó el menor avance en cuatro meses. El mes estuvo marcado por altibajos para la divisa estadounidense a nivel global.

El dólar oficial perdió $3 a $1.485 para la venta a nivel mayorista, lo que significó una baja semanal de 0,8% (-$12) e incluso apenas una ganancia de un 0,2% (+$3) en el mes. En ese sentido, se ubicó a 24,2% del techo de la banda cambiaria, que hoy se estableció en $1.844,87. Este viernes, las operaciones en el segmento de contado superaron los u$s686,1 millones.

El tipo de cambio al por mayor no logró romper la barrera de los $1.500 en el correr del mes.

El dólar oficial minorista cerró a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.511,12 para la venta.

Por su parte, el dólar blue bajó $5 este viernes a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta. Así, terminó el mes con un avance acumulado de $45, equivalente a una suba cercana al 3%.

El tipo de cambio volvió a retroceder en la última jornada de julio.

El dólar CCL cerró a $1.574,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%. El dólar MEP cerró a $1.517,06 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.568,48.