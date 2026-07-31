Famosa empresa de empanadas en crisis: 230 cheques rechazados y deudas millonarias

Una marca emblemática del boom de las franquicias gastronómicas low cost atraviesa una profunda crisis financiera que la llevó a solicitar un concurso preventivo ante la Justicia. La empresa controladora, Divaflo SRL, responsable también de Morita, Kiosco de Empanadas y Fábrica de Pizzas, admitió que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones económicas.

El proceso judicial se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de San Martín, y se considera un "gran concurso" debido al volumen de deuda, la cantidad de acreedores y la plantilla de empleados involucrados. Según el informe presentado, Divaflo posee un activo corriente de $2.382 millones frente a un pasivo de $5.334 millones, generando un desequilibrio patrimonial negativo de $2.952 millones. La empresa afirmó que "el pasivo evidencia la imposibilidad material de afrontar la totalidad de las obligaciones vencidas y a vencer con los recursos disponibles".

La firma reconoció su imposibilidad para afrontar obligaciones por más de $5.300 millones.

Los números reflejan un deterioro significativo: mientras en 2024 la compañía registró una ganancia de $272 millones, en 2025 pasó a tener una pérdida de $3.961 millones. Las ventas también cayeron, desde $10.572 millones a $9.705 millones, a la vez que crecieron los costos operativos y financieros.

Un factor clave en esta crisis ha sido el nivel de endeudamiento. Divaflo acumula 230 cheques rechazados por más de $1.000 millones y mantiene deudas bancarias por $3.845 millones, muchas de las cuales se encuentran en categorías de alto riesgo por mora y dificultades para el pago.

La trayectoria de Divaflo SRL está estrechamente vinculada al auge de las franquicias de comida económica en Argentina. Desde sus inicios en 2000, la empresa apostó por un modelo centralizado de producción y expansión mediante franquicias, que permitió abrir locales con baja inversión individual mientras la elaboración se concentraba en una planta industrial.

Formalizada en 2017, Divaflo amplió su capacidad productiva y sumó marcas, abasteciendo actualmente a más de 160 franquicias con una planta en Villa Lynch, una red logística propia y más de 100 empleados directos, además de numerosos franquiciados y proveedores.

El principal desencadenante de la crisis financiera fue la decisión de trasladar la planta industrial a un establecimiento más grande en el partido de San Martín para sostener la expansión. Esta mudanza implicó una inversión muy superior a la prevista, incluyendo reacondicionamiento integral, construcción de cámaras frigoríficas y adaptación de la infraestructura, además de la reorganización logística y una interrupción parcial de la producción.

Divaflo acumula 230 cheques rechazados por más de $1.000 millones y mantiene deudas bancarias por $3.845 millones.

Financiada en parte con crédito bancario y recursos propios, esta inversión elevó el nivel de endeudamiento. Si bien inicialmente se pudieron afrontar los compromisos, el cambio del escenario macroeconómico, con la recesión que comenzó en 2024, la pandemia y el aumento de costos y tarifas, deterioró el flujo de caja y la rentabilidad.

La empresa explicó que "la combinación de una estructura mucho más grande, una fuerte inversión financiada con deuda y un mercado con menores ventas provocó un creciente descalce financiero". Para cumplir con obligaciones corrientes como salarios e impuestos, debieron tomar nuevos préstamos, lo que llevó a un sobreendeudamiento que hizo "materialmente imposible" el pago regular de sus compromisos, desencadenando el pedido de concurso preventivo.

El juez fijó el 14 de septiembre como fecha límite para la verificación de créditos y otorgó a la empresa plazo hasta el 1 de julio de 2027 para negociar con sus acreedores. Si logra reunir las mayorías necesarias según la Ley de Concursos y Quiebras, podrá reestructurar su deuda y mantener la operación. De lo contrario, la emblemática marca de empanadas económicas podría enfrentar una nueva quiebra.