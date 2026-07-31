El alerta naranja por tormentas se extendió hasta la noche: cuándo deja de llover en Mar del Plata

El alerta naranja por tormentas se extendió hacia la noche de la jornada del jueves en Mar del Plata, por lo cual se espera que en las próximas horas se presenten lluvias fuertes con actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas intensas de hasta más de 100 kilómetros por hora.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en toda la región podrían esperarse valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm. La mejora en el tiempo se dará recién en la tarde del sábado, cuando el cielo comience a despejarse y se alcance la temperatura máxima del día, que rondará los 13°C.

Cómo estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

De acuerdo al pronóstico del tiempo del SMN, durante la madrugada del sábado persistirán lluvias aisladas, pero ya no las fuertes tormentas de la última hora del jueves. Los vientos soplarán desde el suroeste a una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/hr.

Para la mañana las probabilidades de lluvias disminuirán a chaparrones con un descenso térmico de 2 grados, llegando a los 10°C en el mediodía. Para la tarde las posibilidades de chaparrones serán inexistentes y el cielo comenzará a despejarse para alcanzar nuevamente una temperatura cercana a los 13°C.

En las últimas horas del día el viento cambiará de sector y soplará desde el sur, descendiendo la velocidad a los 12 kilómetros por hora. Las lluvias parecerían frenar a partir del mediodía del sábado y, hasta el momento, se augura un domingo sin agua.