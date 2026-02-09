El ex frigorífico Sadowa anunció la incorporación de 16 empleados 

El frigorífico San Telmo empieza a reactivar su actividad paulatinamente. El establecimiento surgió en 2023 para comenzar a revivir lo que alguna vez fue Sadowa, una importante empresa que faenaba mas de 7.000 animales por mes y comprendía una de las exportaciones mas importantes de la región en los 90'.

En 2023, y bajo el nombre de Frigorífico San Telmo, la empresa reabrió y prometió recuperar los niveles de faenado y trabajadores que tenía el establecimiento anteriormente. Pese a eso, en julio de 2025 atravesaron una nueva crisis y despidieron a mas de 50 empleados, que durante un tiempo estuvieron negociando y reclamando con la empresa las indemnizaciones correspondientes.

En un día llegaron a faenar más de 40 animales.

A casi 7 meses de su baja de actividad, el comercio dedicado al proceso de alimentos de origen vacuno, volvió a reactivar su actividad y, paulatinamente, vuelve al ruedo, con la novedad de la incorporación de 16 empleados, con contratos de 6 meses, que esperan poder renovar.

Esta incorporación se debe puntualmente a una exigencia de parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Sensa), tras el control del lugar, donde faenaron 40 animales en un día y se consideró poco personal para ese número de trabajo.

La situación del mercado de la carne se ve afectada tanto en la demanda como en la oferta.

En dialogo con Extra (102.1), Osvaldo Quiroga, secretario general del Sindicato Obrero de Frigoríficos, Empleados de la Carne y Afines (Sofeca) en Mar del Plata, analizó la situación de la empresa, en donde comentó que desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia realizaron audiencias para divisar diferentes cuestiones y ver qué ideas tienen pensadas para reactivar la actividad.

"Esto lo vengo escuchando hace tiempo, esperemos que de una vez por todas arranque, porque sería importante sostener la fuente laboral", declaró el secretario.

El precio de la carne aumento el doble que la inflación.

La situación no solo se ve complicada para el frigorífico ubicado en avenida Constitución al 10.300: actualmente el mercado de la carne se encuentra en una situación delicada ante aumentos de su precio tanto en producción como en venta. El líder gremial analizó que estos aumentos en el precio se ven en principio a causa de la escasez de animales. "En el campo está reteniendo animales, no los están mandando a los distintos mercados", aseguró.

Según Quiroga, los números son habituales, los aumentos mensuales en el precio de la carne suelen ser de entre 10% y 15%. A nivel anual, la situación se ve diferente y sintetiza que "en el año 2025, con la inflación interanual, el aumento de la carne casi duplicó la inflación. Estamos hablando de que hubo un 36% interanual, y la carne aumentó un 70%".

Entre los motivos expuesto por el secretario, no solo se encuentran la escasez de animales, sino también la producción de soja y la situación económica de los trabajadores, que no pueden permitirse el consumo de carne roja.

Los empleados del sector perdieron un 36% del poder adquisitivo.

En cuanto a la situación laboral de los trabajadores de la carne, precisó que el año pasado se perdió un 36% del poder adquisitivo y que los aumentos no superaron el 1%. Ante esta situación, el Sofeca se expone en contra de la reforma laboral.

"La noticia de la contratación de los 16 empleados al ex Sadowa significa nuevas oportunidades laborales, y la posibilidad de permanecer en el sistema y tener obra social y aportes jubilatorios, me pone muy contento", concluyó Quiroga.