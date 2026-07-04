Detienen a un chico de 16 años que estaba armado en una estación de servicio

El menor intentó ocultar el arma al advertir la llegada de un patrullero.

Un adolescente de 16 años fue aprehendido durante la madrugada del sábado en el barrio López de Gomara después de que efectivos policiales le secuestraran un revólver calibre .38 que había intentado ocultar al advertir la presencia del patrullero.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de avenida Constitución y Luzuriaga, donde personal que realizaba operativos de prevención identificó a tres menores en el playón de una estación de servicio. Según fuentes policiales, uno de los chicos descartó el arma adentro de un tacho ubicado en el sector de lavado de autos al notar la llegada de los uniformados.

Ante ello, y con la presencia de un testigo, los efectivos inspeccionaron el lugar y hallaron un revólver calibre .38 largo, sin marca visible, sin numeración registral y sin municiones. Según el informe oficial, el arma era aparentemente apta para disparar.

Tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el fiscal Walter Martínez Soto dispuso la formación de una causa por el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra contra el menor de 16 años.

Por disposición judicial, el adolescente recuperó la libertad después de la constatación de su domicilio. Fue entregado a sus padres, aunque deberá presentarse posteriormente ante sede judicial en el marco de la causa iniciada.