Amenazó a un hombre con un arma: descubrieron que era de utilería

Un hombre de 34 años que amenazó a otro con un arma durante una discusión en el barrio Don Emilio fue aprehendido por personal policial que descubrió que no poseía capacidad de disparo porque era de utilería.

Fueron efectivos de la comisaría undécima los que llegaron a la intersección de las calles Tripulantes del Fournier y Jauretche donde redujeron al sujeto que en el marco de una confrontación con otro masculino, realizó ademanes intimidatorios simulando portar un arma de fuego.

Tras la intervención policial se secuestró un arma de utilería tipo pistola de material plástico, confirmándose que no poseía aptitud para el disparo.

Desde la Justicia Correccional ordenaron que se labren las actuaciones correspondientes y se otorgue la libertad bajo caución juratoria.