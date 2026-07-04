Boom de camisetas chinas y réplicas en Mar del Plata: con el Mundial, crecen las ventas

En pleno desarrollo del Mundial 2026 y con la ilusión renovada por el recorrido de la Selección Argentina, las camisetas de fútbol vuelven a convertirse en uno de los productos más buscados por los hinchas. Pero, a diferencia de otros años, el crecimiento de las ventas tiene un protagonista claro: las prendas réplica o alternativas, que ganan terreno frente a los modelos oficiales por una combinación de precio y calidad, lo que da cuenta de una situación económica y una apertura comercial de importaciones que permiten buscar alternativas.

Las réplicas se convirtieron en la opción elegida por miles de hinchas que quieren vivir el Mundial con la camiseta puesta pero sin resignar el bolsillo. Foto: 0223.

El fenómeno no es exclusivo de Mar del Plata. En los últimos meses, distintas mediciones nacionales reflejaron el boom de las camisetas alternativas, impulsado por el aumento del valor de las originales y por la mejora en la confección de las versiones réplica, que cada vez se parecen más a las oficiales.

En la ciudad, los comercios especializados aseguran que la tendencia también se siente y que el Mundial volvió a darle un fuerte impulso a la demanda.

"La gente quiere tener su camiseta"

Luz, responsable de un local ubicado en Olazábal y Moreno, contó a 0223 que, si bien la euforia todavía no alcanza los niveles del Mundial Qatar 2022, las ventas comenzaron a crecer a medida que avanzó la competencia. "Vienen aumentando las ventas, obviamente la gente tiene esperanzas y, con todos estos partidos ya ganados y con la expectativa por el último Mundial de Messi, la gente quiere tener su camiseta", sostuvo.

Los locales especializados ofrecen modelos actuales, retro y de distintas selecciones sudamericanas. Foto: 0223.

Según explicó, uno de los principales motivos del crecimiento del mercado alternativo es la diferencia de precios con las camisetas oficiales. "La calidad de las alternativas mejoró muchísimo. Todo el tema textil fue subiendo de nivel y la gente termina eligiendo lo más económico. Nosotros tratamos de tener el mejor precio", señaló.

Actuales y retro: hay lugar para todas

Lejos de concentrarse únicamente en la camiseta vigente de la Selección, los compradores buscan modelos de distintas épocas. "Se ha diversificado mucho. Llevan camisetas actuales y también retro, incluso las de Maradona", explicó.

Desde modelos históricos a las actuales. Foto: 0223.

Aunque Argentina continúa siendo la gran protagonista, el interés también alcanza a otras selecciones. "Ahora se están llevando bastante Paraguay, Colombia y México. Hay de todo un poco", indicó, aunque aclaró que las selecciones sudamericanas despiertan mucho más interés que las europeas.

Con el invierno instalado, la demanda también alcanza a otras prendas vinculadas a la Selección. Además de camisetas, los clientes buscan buzos, pantalones deportivos, conjuntos y gorros, aprovechando el contexto mundialista para vestir los colores argentinos durante los partidos.

Cuánto cuesta una camiseta réplica

Actualmente, en el comercio las camisetas para niños se venden desde $25.000, mientras que los modelos para adultos parten de $30.000, con descuentos para pagos en efectivo.

La diferencia con las prendas oficiales explica buena parte del fenómeno. Mientras una camiseta réplica puede conseguirse por esos valores, las versiones originales suelen multiplicar varias veces ese precio, una brecha que llevó a miles de hinchas argentinos a inclinarse por las alternativas.

Las camisetas réplica de la Selección Argentina se venden desde $30.000 en los comercios marplatenses

A nivel nacional, el fenómeno ya fue señalado por distintos medios especializados, que atribuyen el crecimiento del mercado a la combinación de precios elevados de las camisetas oficiales, la mejora en la calidad de las réplicas y la posibilidad de acceder a modelos actuales y retro que muchas veces resultan difíciles de conseguir por los canales tradicionales.

Con la Selección todavía en carrera y la ilusión intacta, todo indica que la fiebre mundialista seguirá impulsando las ventas en las próximas semanas, con las camisetas réplica como las grandes protagonistas del mercado.