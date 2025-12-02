Alianza inédita: H&M desembarca en la Argentina de la mano de una reconocida cadena de supermercados con 120 sucursales

Por primera vez en Argentina, una cadena de supermercados comenzó a comercializar prendas de la marca H&M, una de las favoritas de los argentinos que viajan al exterior. Coto incorporó ropa de la colección de verano de esta reconocida marca estadounidense en seis de sus sucursales ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Mar del Plata.

Las sucursales donde se pueden encontrar estos productos son Abasto, Nordelta, Tortugas, Moreno, Ciudadela y Mar del Plata. La propuesta incluye una variedad de prendas, como remeras para mujer y hombre desde $19.000, tops desde $24.999, blusas y shorts desde $30.999, polleras desde $39.999, y camisas, pantalones y vestidos desde $45.999.

La colección de H&M está disponible desde el 1 de diciembre en locales de Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata

En los locales, Coto colocó carteles aclarando que estas prendas no participan en las promociones vigentes. Según el aviso: “Estimado cliente, se le informa que los productos de la marca H&M no participan de las promociones vigentes”.

Hasta ahora, la venta de ropa de H&M en Argentina se limitaba a prendas de temporadas anteriores y a outlets itinerantes, como el Luxury del Hipódromo de Palermo y el Walk Shopping Center de Luján. La llegada de esta colección de verano a los supermercados marca un nuevo paso en la comercialización de indumentaria importada en el país.

La comercialización de H&M es solo presencial en los supermercados Coto.

Esta iniciativa se da en medio de un auge de importaciones de ropa, que está presionando a la baja los precios y generando mayor competencia para la industria textil local, afectando a las marcas nacionales.

Por el momento, la venta de estas prendas es exclusivamente presencial, ya que el sitio web de Coto no ofrece la ropa de H&M. En su plataforma digital se encuentran disponibles 766 prendas de distintas marcas y la propia línea Top Design, pero no los artículos de esta marca extranjera.