Una reconocida cadena textil cierra una de sus sucursales y liquida stock al costo

Un emblemático local de indumentaria en Comodoro Rivadavia confirmó su cierre definitivo, una noticia que tomó por sorpresa a sus clientes y a la comunidad local. Los encargados explicaron que esta decisión responde a una combinación de factores económicos y condiciones del mercado que hicieron inviable la continuidad del negocio en la ciudad.

Se trata de la cadena de fast fashion Sweet. Para facilitar la venta del stock remanente, el comercio implementará una liquidación total de sus productos al costo, lo que representa una oportunidad destacada para quienes buscan prendas de calidad a precios accesibles.

“Aviso. Última semana. Cerraremos nuestras puertas. Liquidamos al costo. Incluimos mobiliario. Muchas gracias”, comunicaron vía Instagram. Esta estrategia busca agilizar el cierre ordenado del local y ofrecer un beneficio a sus consumidores habituales.

Sweet cerrará esta semana

La clausura generó tristeza entre los vecinos, quienes valoraban al comercio como un referente en la oferta local de ropa. Además, esta medida impacta en el empleo regional, ya que varios trabajadores se verán afectados, reflejando las dificultades que enfrenta el sector comercial en la zona.

Los responsables del local expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido a lo largo de los años y manifestaron su deseo de que la liquidación permita culminar esta etapa de forma positiva. Invitaron a la comunidad a aprovechar las promociones disponibles hasta agotar el stock, resaltando la variedad y calidad de las prendas ofrecidas.