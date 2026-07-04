Motochorros golpearon a una mujer para robarle el auto y los vecinos lograron impedirlo: los desgarradores gritos de la víctima

Video: intentaron robarle el auto a una mujer y sus gritos alertaron a los vecinos.

Esta mañana, alrededor de las 10 y media, dos motochorros intentaron robarle el auto a una vecina que estaba llegando a su casa en el barrio Los Pinares. El violento episodio quedó registrado en una cámara de seguridad de la cuadra, en el que se puede oír toda la secuencia.

En el video se escuchan los gritos de la víctima, quien fue violentamente golpeada por los delincuentes con la intención de sacarle el vehículo. Según relataron, le pegaron en la cara y le rompieron el labio. Además de la violencia, a los vecinos los indignó la cobardía, ya que al marido de la mujer ni lo miraron.

Por los gritos, salieron a ayudarla y lograron que los delincuentes se fueran sin consumar el robo. Tras activarse la alarma vecinal, se escaparon en la misma moto en la que llegaron.

Este intento de robo se suma a otros episodios violentos de los que fueron víctimas los vecinos en los últimos días. Denunciaron incluso, que tienen visto a un hombre que pasa por el barrio marcando las casas y buscando oportunidades para robar.

Los vecinos anticiparon que van a organizar una movilización a la Comisaría 7ma para exigir más presencia policial en el barrio.