"El abandono es total": barrios del sur movilizarán por tercera vez este domingo debido a la inseguridad

La seguidilla de robos no para en Mar del Plata y se dispersa en diferentes modos de asalto y en distintos barrios. En el suroeste, por ejemplo, la noticia en las últimas horas pasó por El Progreso con un comercio que sufrió repetidos ataques y Colinas de Peralta Ramos donde asaltaron una tienda de mascotas. Por esos y más casos a diarios, dirán basta.

Donde hay cloacas, se rebalsan.

Más al sur, los vecinos de Faro Norte, Bosque Peralta Ramos, Punta Mogotes y Alfar movilizarán por tercera vez en el año. Lo hicieron en mayo y en junio. Volverán a las calles este domingo desde las 15.30 cuando partan desde Mario Bravo y Vergara. "El abandono es total", coincidieron los convocantes.

Robos, falta de mantenimiento y deudas

Las sociedades de fomento de la zona sumarán reclamos al más urgente que es el de la inseguridad. Además de la falta de patrullajes de Provincia, sostienen que la Comuna no les giró el dinero correspondiente, ya que vienen dos meses atrasados en el pago. Los mencionados barrios no cuentan con red de agua ni cloacas en la totalidad de las cuadras, otro punto que añadirán al reclamo.

La difusión de la convocatoria.

Además, sobre las calles dijeron que "cada tanto cambian las lamparitas" y los pozos son evidentes. Las primeras marchas se hicieron en el Faro, pero modificarán el lugar para mostrar la protesta en otra zona.

En síntesis, pedirán por presencia policial con mayor frecuencia (no solo en las avenidas), respuestas concretas para frenar los delitos y mejoramiento de la infraestructura urbana.