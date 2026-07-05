Carrerón y puntos de Colapinto en Silverstone

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, culminó un excelente Gran Premio de Gran Bretaña y, en un cierre con grandes movimientos en la cabeza de la carrera, pudo terminar noveno y sumar dos puntos al final de la novena fecha de la Fórmula 1.

El pilarense había largado decimonoveno y se mantenía undécimo sobre el final, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, aunque la penalización del Mercedes de Kimi Antonelli y el despiste del Red Bull de Max Verstappen le permitieron sumar dos puntos.

En los primeros puestos, el ganador de la competencia fue el monegasco Charles Leclerc, que sumó la novena victoria de su carrera luego de una gran largada, mientras que el podio lo completaron el Mercedes de George Russell y la Ferrari de Lewis Hamilton.

El pilarense tuvo una salida magnífica, al largar en el decimonoveno lugar y avanzar hasta el P14, para luego superar al Williams del español Carlos Sainz y situarse en P12 desde la décima vuelta. Sin problemas de degradación, algo que incomodó a gran parte del resto de la grilla, Colapinto se sostuvo a dos segundos de Pierre Gasly y tuvo una parada en boxes aceptable en la vuelta 23. La detención en el pitlane de su compañero se dio en la vuelta siguiente y, como superó los siete segundos, permitió que el argentino salga por delante y se ubique undécimo.

A un puesto de diferencia de los puntos, Colapinto empezó a perseguir al Audi del brasileño Gabriel Bortoleto, aunque sufría una clara diferencia de ritmo y nunca pudo acercarse a él, incluso perdiendo un segundo por vuelta en algunos pasajes de la carrera. En ese contexto, el argentino se mantuvo a la expectativa, sostuvo el ritmo que imprimía Gasly por detrás suyo y no tuvo errores, por lo que pudo sacar provecho cuando comenzaron los inconvenientes entre los líderes de la carrera.