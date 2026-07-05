Lo rescataron y se volvió el terapeuta de un joven con discapacidad cognitiva: desesperada búsqueda de Guardián

"Padece una discapacidad cognitiva, está medicado y sufre su ausencia porque necesita de su apoyo", explicaron.

Una familia del barrio El Tejado busca de manera desesperada a Guardián, un hermoso border collie que rescataron hace siete años y se volvió imprescindible para uno de sus dueños, un joven con discapacidad cognitiva que es quien más sufre su ausencia.

El perro se escapó el sábado 23 de mayo de su vivienda y después de buscarlo y esperar su vuelta por más de un mes, su dueña Alejandra tomó la decisión de difundir el caso para encontrarlo.

Según le comentaron a 0223, el can apareció en sus vidas cuando apenas tenía nueve meses, luego de salvarlo de las pésimas condiciones que atravesaba con sus anteriores dueños en Santa Elena. Le dieron un nuevo hogar, repleto de amor, cariño y un anhelado espacio verde para recorrer hasta el cansancio.

Guardián lleva más de un mes perdido y su familia lo busca desesperadamente.

"Lo tenían atado y lloraba todo el día", recordó Alejandra, que explicó que Guardián se volvió "el terapeuta" de su hermano, quien "padece una discapacidad cognitiva, está medicado y sufre su ausencia porque necesita de su apoyo".

Además, el perro se transformó en su compañero y mejor amigo, y es de vital importancia para su rehabilitación. "Necesitamos que regrese", rezó la mujer.

Quienes cuenten con información de Guardián, pueden comunicarse con su familia al 2234460682 o al 2236212136. "Es muy cariñoso, pero temeroso con otros animales porque fue lastimado", precisaron.