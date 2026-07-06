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Mundial 2026

En un partidazo, Inglaterra enmudeció el Azteca y eliminó a México

Vienen por la llave de Argentina y sabían que evitaban a Brasil en cuartos. La contundencia europea marcó la diferencia.

Bellingham fue la gran figura de Inglaterra y no sólo por los dos goles.

6 de Julio de 2026 07:25

Por Redacción 0223

PARA 0223

Inglaterra  venció por  3-2  a  México  en el Estadio Azteca y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en donde se enfrentará a la  Noruega  de  Erling Haaland .

El mediocampista  Jude Bellingham  convirtió un doblete a los 36 ya los 38 minutos de la primera etapa, y  Harry Kane  marcó de penal en la segunda, mientras que el delantero  Julián Quiñones  a los 42 y  Raúl Jiménez  de penal a los 24 del complemento descontaron para México.

​​​​​​​​​​México  puso fin a la ilusión en la Copa del Mundo que coorganizó, aunque vendió muy cara su derrota frente a un rival de mayor jerarquía.  Inglaterra  sufrió durante gran parte del primer tiempo hasta que  Jude Bellingham  cambió el rumbo del encuentro con dos goles en apenas dos minutos.

El futbolista del  Real Madrid  abrió el marcador de cabeza tras un centro de  Bukayo Saka  luego de un rápido contragolpe y, poco después, aprovechó una recuperación alta de  Anthony Gordon  y una asistencia de  Harry Kane  para definir el 2-0.​​​​​

Antes del descanso,  Julián Quiñones  descontó con una notable volea dentro del área para establecer el 2-1. En el complemento,  Jarrell Quansah  fue expulsado tras una dura infracción sobre  Jesús Gallardo , sancionada con intervención del VAR.

Pese a jugar con diez,  Inglaterra  amplió la ventaja mediante un penal cometido por  Israel Rangel sobre  GordonKane  convirtió el 3-1 y alcanzó su sexto gol en el Mundial.  México  volvió a descontar con otro penal, esta vez por una infracción del propio  Kane  sobre  Roberto Alvarado , que  Raúl Jiménez  transformó en el 3-2 definitivo.

Édson Álvarez  tuvo el empate con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras  Jordan Pickford  mantuvo el resultado con algunas intervenciones decisivas.  Inglaterra  resistió el asalto final, vendió su clasificación y avanzó de ronda con  Bellingham  como gran figura.

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