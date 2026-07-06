En un partidazo, Inglaterra enmudeció el Azteca y eliminó a México

Bellingham fue la gran figura de Inglaterra y no sólo por los dos goles.

Inglaterra venció por 3-2 a México en el Estadio Azteca y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en donde se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland .

El mediocampista Jude Bellingham convirtió un doblete a los 36 ya los 38 minutos de la primera etapa, y Harry Kane marcó de penal en la segunda, mientras que el delantero Julián Quiñones a los 42 y Raúl Jiménez de penal a los 24 del complemento descontaron para México.

​​​​​ ​​​​​México puso fin a la ilusión en la Copa del Mundo que coorganizó, aunque vendió muy cara su derrota frente a un rival de mayor jerarquía. Inglaterra sufrió durante gran parte del primer tiempo hasta que Jude Bellingham cambió el rumbo del encuentro con dos goles en apenas dos minutos.

El futbolista del Real Madrid abrió el marcador de cabeza tras un centro de Bukayo Saka luego de un rápido contragolpe y, poco después, aprovechó una recuperación alta de Anthony Gordon y una asistencia de Harry Kane para definir el 2-0.​​​​​

Antes del descanso, Julián Quiñones descontó con una notable volea dentro del área para establecer el 2-1. En el complemento, Jarrell Quansah fue expulsado tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo , sancionada con intervención del VAR.

Pese a jugar con diez, Inglaterra amplió la ventaja mediante un penal cometido por Israel Rangel sobre Gordon . Kane convirtió el 3-1 y alcanzó su sexto gol en el Mundial. México volvió a descontar con otro penal, esta vez por una infracción del propio Kane sobre Roberto Alvarado , que Raúl Jiménez transformó en el 3-2 definitivo.

Édson Álvarez tuvo el empate con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras Jordan Pickford mantuvo el resultado con algunas intervenciones decisivas. Inglaterra resistió el asalto final, vendió su clasificación y avanzó de ronda con Bellingham como gran figura.