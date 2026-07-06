Andaba en una moto robada el año pasado y lo detuvieron

La moto había sido robada en agosto del año pasado.

La recorrida que personal del Grupo de Prevención Motorizada hacía en el barrio Peralta Ramos Oeste terminó con el secuestro de una moto robada en agosto del año pasado y la aprehensión del conductor.

El hecho ocurrió el domingo por la noche cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a un motociclista circulando por la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Jacinto Peralta Ramos a bordo de una motocicleta sin dominio colocado y con faltantes reglamentarios.

Al intentar identificarlo mediante señales lumínicas y sonoras, el conductor acelero la marcha para eludir el control, aunque fue interceptado a pocos metros del lugar. Tras identificar al conductor y verificar la numeración del rodado, se estableció que la moto Bajaj Rouser NS 200, registraba pedido de secuestro activo desde el mes de agosto del año 2025 por una causa de robo en jurisdicción de la comisaría decimoquinta.

Fue trasladado a la comisaría.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por el delito de encubrimiento.