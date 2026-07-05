Lo frenaron en un operativo y descubrieron que manejaba una moto robada en Mar del Plata

Un hombre fue aprehendido este viernes por la noche en Balcarce luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo por un robo denunciado en Mar del Plata.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20 durante un Operativo de Interceptación Vehicular y Personas, después de que un vecino advirtiera a la policía sobre la presencia de un hombre encapuchado, vestido con ropa oscura, que se movilizaba en moto por la zona de calle 38 entre 25 y 27.

Con esos datos, efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso e identificarlo.

Al revisar la motocicleta, una Zanella XR150 que no tenía patente colocada, los policías detectaron varias anomalías: no contaba con llave de arranque y le faltaba la batería. La consulta al sistema informático confirmó las sospechas: el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el 6 de abril de este año, en el marco de una causa por robo automotor tramitada por la Comisaría 16ª de Mar del Plata.

Ante esa situación, el hombre fue aprehendido por el delito de encubrimiento y la moto quedó secuestrada.

El fiscal de Flagrancia, Eduardo De la Canale, avaló el procedimiento, ordenó notificar al acusado de la formación de la causa y dispuso su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.