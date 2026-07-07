Qué pasa con los colectivos en Mar del Plata durante el partido de Argentina

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Egipto, muchos vecinos se preguntan si habrá cambios en el transporte público de pasajeros, luego de que se conociera que en muchas regiones los choferes decidieron realizar un parate.

En muchas provincias suspenderán el transporte mientras que en otras estará garantizado.

En Mar del Plata la respuesta es no: los colectivos funcionarán con normalidad durante toda la jornada. La consulta se multiplicó en las últimas horas porque, además del encuentro, muchos comercios, oficinas y distintos espacios de atención anunciaron que permanecerán cerrados o modificarán sus horarios para que empleados y clientes puedan seguir el partido.

Desde el área de Transporte confirmaron a nivel provincial que no está prevista ninguna suspensión ni modificación del servicio, por lo que las líneas urbanas e interurbanas mantendrán sus recorridos habituales mientras se dispute el encuentro.

Aclararon que no está prevista ninguna suspensión ni modificación del servicio, por lo que las líneas urbanas e interurbanas mantendrán sus recorridos habituales mientras se dispute el encuentro.

La aclaración cobra relevancia porque en otras ciudades del país sí se anunciaron interrupciones temporales del servicio para acompañar el partido. En La Rioja, por ejemplo, las autoridades resolvieron suspender la circulación de colectivos durante el encuentro y retomarla una vez finalizado.

En cuanto a la actividad escolar, las escuelas permanecerán abiertas con normalidad. En muchos establecimientos, incluso, los alumnos podrán seguir el partido de la Selección a través de propuestas y actividades especiales organizadas por las instituciones, por lo que no habrá suspensión de clases.

Los colectivos funcionarán con normalidad durante toda la jornada.

De esta manera, quienes deban trasladarse para trabajar, estudiar o realizar cualquier otra actividad podrán hacerlo sin inconvenientes, ya que el transporte público mantendrá su cronograma habitual. Si bien podría registrarse una menor cantidad de pasajeros en circulación durante el horario del encuentro, no habrá interrupciones del servicio en Mar del Plata.

Dónde ver el partido

La propuesta de Ciudad Cultural BrewHouse Puerto ya se volvió un clásico y es uno de los lugares de encuentro más elegidos para ver el Mundial. El lugar cuenta con una pantalla gigante para seguir el match que comenzará a las 13. La apertura del predio está prevista para las 11 con actividades previas y promociones especiales para los asistentes.

La invitación está dirigida a familias, grupos de amigos y simpatizantes que quieran seguir a la Scaloneta en un espacio especialmente acondicionado para la ocasión. El Tribuna Fest se desarrollará en BrewHouse Puerto, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, y la organización recomendó reservar lugar con anticipación a través de cultutickets.