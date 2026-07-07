Salió de robar una casa y simuló revolver escombros cuando llegó la policía

Fue sorprendido con elementos sustraídos de una vivienda en la zona de Alberti al 4300.

Un hombre de 36 años acusado de un robo agravado por efracción en grado de tentativa fue aprehendido luego de ser sorprendido con elementos sustraídos de una vivienda en la zona de Alberti al 4300.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un desconocido dentro de un domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre con un balde en sus manos, revolviendo escombros en las inmediaciones.

Una vecina señaló que el sospechoso acababa de salir de un dúplex y advirtió que, sobre la vereda de enfrente, se encontraban varias pertenencias que presumiblemente habían sido sustraídas del inmueble.

El personal constató que la puerta de ingreso de la vivienda presentaba la cerradura violentada y el interior completamente revuelto: minutos después se hizo presente la propietaria quien reconoció que una valija, una mochila y dos celulares hallados en poder del sujeto eran de su propiedad.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de causa penal y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.