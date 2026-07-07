Denuncian que usurparon un departamento tras el fallecimiento de un inquilino

La denuncia por la supuesta usurpación de un inmueble cuyo inquilino falleció hace dos días dio paso a una intervención de personal policial de la comisaría novena: la ocupante fue identificada y se hizo un relevamiento vecinal para esclarecer la situación.

Fue personal de la comisaría novena el que arribó a un departamento ubicado en inmediaciones de las calles Sarmiento y Falucho porque se denunció que tras el fallecimiento del inquilino ocurrido el pasado domingo, una mujer ocupó el lugar.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría novena.

“La administradora dijo que la ocupante no mostró documentación alguna que permitiera justificar su presencia en el lugar”, dijeron las fuentes consultadas.

Desde la fiscalía se ordenaron una serie de medidas, incluyendo el relevamiento vecinal, y la notificación de causa para la ocupante que no fue desalojada.