Usurparon una casa en sucesión y quedaron presos

Dos hombres y una mujer de entre 38 y 48 años fueron aprehendidos el martes a la tarde en el interior de una casa que estaban usurpando en el barrio Parque Luro y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a la vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Liniers y Juan A. Peña tras el aviso que dio el hijo del dueño del inmueble que se encuentra en sucesión.

Según indicó el denunciante, al arribar al lugar constató que una puerta de madera había sido violentada y sospechaba que personas ajenas habrían ingresado con fines de ocupación ilegal, motivo por el cual solicitó presencia policial para verificar el estado de la propiedad.

Con autorización del damnificado, los uniformados ingresaron al inmueble y hallaron en el interior a dos hombres de 45 y 48 años y una mujer de 38 -todos en situación de calle— que se encontraban instaladas en el lugar utilizando colchones y otros elementos para habitar la vivienda.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por el delito de usurpación de propiedad y el alojamiento de los imputados en la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán, respectivamente.