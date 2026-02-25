Chocaron su auto y terminó secuestrado por la Patrulla Municipal: "Es increíble lo que hicieron"

Un insólito caso terminó haciendo estallar a los vecinos con el último capítulo. La historia, de larga data, empezó hace tres meses: al dueño de un vehículo le chocaron el auto, nadie se hizo cargo de la colisión y el derrotero de los días siguientes expuso la realidad del barrio.

"Estamos en una zona muy transitada: Constitución y Roffo. Hay una famosa cafetería, ferias y muchos comercios", referenció una vecina. El puntapié inicial de la cadena de situaciones comenzó por diciembre con el siniestro y fuga de quien tuvo la responsabilidad. "Dejar el auto acá es carne de cañón. Se levantó y estaba chocado", describió quien reside en la casa lindera del damnificado.

La vecina del barrio que habló con 0223 apuntó contra el accionar de la Patrulla Municipal. "Me dijeron que no los llamé nunca, pero repetidas veces les mandamos porque hay una casa usurpada en pleno Constitución", le dijo a este medio.

"Esto fue el colmo"

La vecina comentó lo que ocurrió esta mañana, concluyendo una secuencia tragicómica. "Hoy vino la Patrulla Municipal y se llevó el auto, porque no puede estar abandonado en la vía pública. Me cansé de llamarlos porque al lado hay una casa abandonada que están usurpando y jamás vinieron", cuestionó.

Contó que cuando llegaron los trabajadores, el damnificado salió con la documentación para demostrar que era su vehículo y explicar la situación. "Así y todo se lo llevó la grúa. Es increíble lo que hicieron".