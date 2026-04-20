Desalojaron un histórico caserón marplatense que funcionaba como “aguantadero”

Un fuerte operativo se desplegó en la zona de Sarmiento y Falucho, donde personal del Municipio, junto al GAD, desalojó un caserón abandonado en el que presuntamente vivía un hombre buscado por orden de la Fiscalía de Delitos Penales N° 4. A pesar de no haber encontrado al sujeto, detuvieron a otra persona que residía en el inmueble, mientras la investigación continúa.

La Patrulla Municipal, en coordinación con Defensa Civil y el Emsur, retiró colchones, ropa y otros elementos de las personas que habitaban el domicilio. A su vez, soldaron la reja de un hotel abandonado en la misma cuadra, por el cual ingresan personas en situación de calle.

Para evitar que la situación se repita, tapiaron el chalet histórico marplatense conocido como "La Marina", que fue la residencia de verano del reconocido ingeniero y arquitecto Alula Baldassarini.

Un año atrás, los residentes de la Vieja Terminal ya habían expresado su preocupación por el “aguantadero”, donde también se vendían estupefacientes. “La policía puede identificarlos fácilmente porque son siempre los mismos; ya los conocemos a todos”, comentó Ana, una vecina del barrio, en diálogo con 0223.

“Hoy se sientan en el hall de entrada a consumir, el famoso ‘pipeo’ que hacen con la cucharita y queman ahí". La gente puede entrar y salir del lugar sin problemas, como si fuera algo normal, indicó con indignación.

Por el estado de los moradores, se producen muchos hechos de violencia: “Se pelean entre ellos; por un rato se llevan bien, pero después se descontrolan. Yo estimo que sucede por la droga y el territorio”, remarcó.

Estas personas, ya identificadas por los vecinos, “en invierno se refugian en las casas abandonadas, pero en enero se los veía durmiendo en las puertas de edificios u hoteles abandonados. Hace 15 días parecía tierra de nadie”, sentenció.

Los robos violentos, homicidios y la venta de droga empezaron a formar parte del paisaje de la zona. Por este motivo, los vecinos esperan que este operativo no quede como un hecho aislado y se implementen acciones concretas para recuperar la tranquilidad en el barrio.