Denuncian que el edificio vinculado a la tragedia de Ryan Ayala está tomado: "Los vecinos tenemos miedo"

A poco más de un año del trágico fallecimiento de Ryan Gianfranco Ayala en la zona de Punta Mogotes, los vecinos del edificio lindero a la obra desde la cual se desprendió la placa de fenólico que provocó la muerte del joven, denuncian que el lugar está tomado por al menos 15 personas en situación de calle que atemorizan al barrio.

Según los vecinos, en las últimas semanas detectaron movimientos raros en el edificio de la obra y advirtieron intentos de ingreso hacia las propiedades contiguas. “Se han querido pasar por la medianera”, contaron y agregaron que han retirado pequeñas pérgolas que se habían instalado por temor a que sean utilizadas para trepar.

La situación genera preocupación entre los vecinos no solo por la ocupación en sí, sino también por una serie de actitudes de las personas que viven allí, que pudieron registrar en fotos y videos.

El fallecimiento de Ryan Ayala

Ryan Ayala murió el 20 de febrero del 2025 en Mar del Plata después de que le impactara una placa de madera que se desprendió de una obra en construcción en medio de una tormenta. Circulaba en moto por la Avenida de los Trabajadores y Cayetano Rodríguez y estaba regresando del gimnasio a la casa donde estaba parando.

Tenía 24 años y era oriundo de Claypole. Había llegado a Mar del Plata para pasar la temporada junto a su familia y evaluar la posibilidad de radicarse en la ciudad. “Era un chico tranquilo, bueno, iba a la playa, al gimnasio, y tuvo esta muerte tan absurda”, había expresado su tía Verónica después del hecho.

La obra se encuentra paralizada desde entonces y la justicia sigue evaluando denuncias previas y las actas con irregularidades que ya había en el edificio. Mientras la causa avanza, los vecinos sumaron una nueva preocupación por la presunta toma.