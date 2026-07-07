Identificaron a la mujer que murió en el choque fatal de la ruta 88

Esta mañana, tras un choque fatal, una mujer murió sobre la ruta 88 a la altura de El Boquerón. Según fuentes oficiales consultadas por este medio, en el hecho estuvieron involucrados un auto Renault Clio y una camioneta Ford F100, que impactaron de frente.

El conductor de la F100, Héctor Gómez, es un hombre de 50 años que transportaba un caballo en un trailer. Tras el accidente se encontraba lúcido y fue trasladado por personal médico para ser asistido. La víctima fatal fue identificada como Laura Salvatori, una marplatense de 54 años.

Según trascendió, el choque se registró a la altura del kilómetro 17, donde el vehículo conducido por Salvatori se habría desviado de su carril e impactado con la camioneta Ford F-100 que manejaba Gómez.

Las circunstancias del desvío del auto están siendo investigadas por el fiscal Germán Vera Tapia, de la fiscalía de Delitos Culposos.