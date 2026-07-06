Tragedia: un futbolista de 18 años murió tras un impactante accidente

Un futbolista de 18 años murió en un impactante accidente en Chaco tras un choque entre una motocicleta y un automóvil sobre la Ruta Nacional 11, en la localidad de Margarita Belén. La víctima fue identificada como Jeremías Lucas Correa, jugador del Club Atlético Central Benítez, quien falleció en el lugar del siniestro durante la madrugada de este domingo. El hecho generó conmoción en la comunidad local por la edad del joven y su vínculo con el deporte regional. Otros dos ocupantes resultaron heridos, uno de ellos en grave estado. El conductor del auto quedó detenido mientras avanza la investigación judicial.

El choque se produjo entre una moto y un auto.

El siniestro ocurrió cerca de las 3.45 de la madrugada sobre la Ruta 11, cuando una motocicleta Honda Titan con dos ocupantes impactó contra un Volkswagen Gol. Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en circunstancias que buscan ser reconstruidas por los peritos. El choque fue de tal violencia que uno de los jóvenes murió en el acto. El otro ocupante de la moto fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando de Resistencia. El conductor del automóvil también sufrió heridas leves.

Cómo está el otro involucrado en el accidente fatal

El joven fallecido fue identificado como Jeremías Correa, de 18 años, jugador del club Central Benítez, una institución muy conocida en la zona. Su muerte generó impacto entre familiares, amigos y compañeros de equipo, que lo despidieron con profundo dolor. El otro joven que viajaba en la motocicleta sufrió fracturas múltiples y permanece bajo atención médica especializada. Según el parte médico, se encuentra consciente pero con lesiones de gravedad.

Tras el accidente, intervino personal de la Policía del Chaco, peritos de Criminalística y el médico policial, quienes trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del hecho. La fiscalía de turno ordenó la detención del conductor del Volkswagen Gol mientras se analizan las responsabilidades. Se realizaron pericias sobre la ruta y los vehículos involucrados para reconstruir la dinámica del impacto. Las autoridades buscan establecer si hubo exceso de velocidad o alguna maniobra imprudente. El tramo de la Ruta 11 permaneció parcialmente cortado durante varias horas.

El jugador se desempeñaba en Central Benítez.

El caso se suma a una serie de siniestros viales registrados en rutas del norte del país en los últimos meses, lo que vuelve a poner el foco en la seguridad vial. En Margarita Belén, la noticia provocó una fuerte repercusión en la comunidad deportiva local. El club donde jugaba el joven expresó su dolor por la pérdida y acompañamiento a la familia. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para esclarecer completamente lo ocurrido: la causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.